El hadj Biro chez Dalein : Ce que les deux hommes se sont dits…

L’ancien Président de l’Assemblée nationale, El hadj Boubacar Biro Diallo, était l’hôte de Cellou Dalein Diallo ce samedi 30 septembre.

Accompagné de son fils, revenu fraichement de la Mecque et qui a adhéré à l’UFDG, il y a un an, le vieux Biro, âgé de 96 ans, connu pour son franc-parler, qui avait soutenu Alpha Condé en 2015, parle d’une visite de courtoisie chez le Chef de file de l’opposition :

« Moi, je suis en dehors de la vie politique actuellement. Mais, j’ai le devoir de soutenir ceux que je pense pouvoir relever ce pays. J’ai fait toute ma vie pratiquement dans la lutte politique. Mais, c’est pratiquement une lutte que nous avons perdu. Parce que nous n’avons pas eu réellement un fils du pays soucieux de son devenir. Et, c’est ce que nous cherchons. Nous allons mobiliser tout le monde, inviter toutes les bonnes volontés à se donner la main pour effectivement faire un bon choix. C’est notre devoir et nous l’accomplirons, incha Allah. », a indiqué l’ancien président de l’Assemblée nationale.

En réponse, Cellou Dalein Diallo, se dit honoré par cette visite de courtoisie d’un homme qui a fait ‘’preuve de droiture et de courage’’ quand il était aux affaires :

« Je suis très fier de la visite du saint homme, qui est âgé comme il l’a rappelé de 96 ans. Il a été un président de l’Assemblée nationale vraiment responsable, qui a fait preuve de beaucoup de droiture et de courage dans la défense des valeurs que j’essaie de défendre aujourd’hui : la démocratie, l’Etat de droit, la protection des droits humains. Qu’il vienne jusqu’à chez-moi pour me remercier constitue pour ma famille et moi un motif de satisfaction », s’est réjoui le leader de l’UFDG.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com