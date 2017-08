EDG dote tous ses clients d’un nouveau compteur -Sabou- et annonce une campagne massive de raccordement

Dans le cadre de sa politique commerciale, l’Administration générale de l’EDG informe son aimable clientèle de l’introduction d’un nouveau compteur, « Sabou » et du lancement d’une campagne massive de raccordement.

Le compteur « Sabou » est un compteur électronique intelligent équipé d’un dispositif de sécurité et de paramètres permettant aux consommateurs de faire le choix entre deux modes de paiement : le post-paiement ou le prépaiement.

Plus de 30 000 compteurs Sabou ont déjà été posés aux poteaux un peu partout à Conakry et sont désormais prêts à être raccordés, notamment dans les communes de Kaloum, Ratoma, Dixinn et Matam.

Chaque client sera doté d’un compteur « Sabou » et aura le choix entre deux modes de paiement ; le post-paiement ou le prépaiement.

« Sabou, à chacun son compteur, votre choix de paiement », tel est le slogan de la nouvelle politique de comptage qui se veut, juste, efficace et plus proche de ses clients.

En proposant le choix de paiement pour ses clients domestiques, l’EDG a voulu prendre en compte les différentes préoccupations des uns et des autres. Soucieuse du portefeuille de sa clientèle, l’Administration Générale de l’EDG a tenu à offrir un certain nombre d’avantages aux futurs abonnés du prépaiement :

– 10 kWh gratuit à l’installation

– Gratuité d’abonnement

– Pas de caution

– Recharge à distance

Grâce au compteur Sabou, le client va pouvoir suivre en temps réel et au jour le jour sa consommation, maitriser son budget d’électricité et faire des économies.

Doté d’un système intelligent, Sabou alertera à l’avance le client au pépiement du niveau de son crédit restant afin de l’éviter une interruption brusque de fourniture de l’électricité.

Certains clients ont déjà été raccordés et société civile comme professionnels se disent satisfaits de cette nouvelle initiative.

La cellule communication