Economie-Boké: La CBG offre 350 millions GNF à deux Toutes petites entreprises (TPE) de la CR Kamsar

Dans le souci de développer et promouvoir l’Entreprenariat local des jeunes et femmes des communautés de la sous-préfecture de Kamsar dans la préfecture de Boké, la Direction générale (DG) de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) vient d’offrir une enveloppe financière de 350 millions de francs guinéens destinés à deux toutes petites entreprises (TPE) notamment, la Société de commercialisation des produits halieutiques (SOCOPHA) et la Société de Culture maraîchère (SOCULMA).

La cérémonie de remise des chèques s’est déroulée vendredi, 14 juillet 2017, à la Maison des jeunes de la sous-préfecture de Kamsar. C’était en présence des autorités locales et les entreprises bénéficiaires.

A l’occasion, le directeur général (DG) de la CBG, Souleymane Traoré a indiqué que ce don s’inscrit également dans le cadre du développement communautaire et de la responsabilité sociétale de son institution.

Investir dans l’Entreprenariat local pour les jeunes, a mentionné M. Traoré, s’avère essentiel pour bâtir l’harmonie sociale et contribuer au développement durable de nos communautés.

Demandant aux jeunes de privilégier le dialogue et la concertation, le DG de la CBG, a précisé que cette stratégie permet de poursuivre, de manière pérenne, au bénéfice des communautés riveraines, leurs objectifs à travers un programme de renforcement des capacités des TPEqui, selon lui, doivent être plus opérationnelles et compétitives sur le marché.

De son côté, le président de la délégation spéciale (DS) de Kamsar Djibril Trésor Bangoura a remercié et félicité la Direction Générale de la CBG pour ce geste magnanime et humanitaire.

Plus loin, M. Bangoura a invité les récipiendaires à l’utilisation judicieuse du don pour mériter la confiance de la société donatrice et permettre à d’autres entreprises de bénéficier de ce genre d’assistance.

A la cérémonie, le directeur des Micros Réalisations (DMR) de Boké, Mamadouba Cissé a déclaré : « La remise des fonds de révolving aux petites entreprises de Kamsar, prouve à suffisance que la CBG est à l’écoute des communautés de ses zones d’intervention.

C’est pourquoi, le DMR a invité les responsables de la SOCOPHAet SOCULMA à travailler correctement pour encourager l’institution donatrice à étendre son éventail d’aide à d’autres entreprises juvéniles et féminines de la localité.

A noter que depuis 2010, la CBG a financé 12 TPE à Kamsar et à Sangarédi. Ce financement dit-on, a favorisé la création de plus de 1.000 emplois en faveur des jeunes et femmes de leurs communautés.

Mamadouba Camara, correspondant régional Kababachir.com à Boké