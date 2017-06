Drame de Kouroussa : Les six jeunes tués dans l’accident seront inhumés ce vendredi

Les six jeunes artistes de la structure ‘’force tranquille musique’’ décédés mercredi soir suite à un accident de circulation dans la localité de saraya, sur la nationale Dabola-Kouroussa, vont regagner leur dernière demeure ce vendredi.

Les dépouilles mortelles du jeune rappeur, Djouméssi et de cinq de ses amis ont été acheminées à Conakry et ils seront inhumés dans les heures qui suivent à Conakry. C’est du moins l’information obtenue auprès du département en charge de la Culture et du Patrimoine historique.

S’exprimant au nom du Chef de l’Etat et du Gouvernement, le ministre Siaka Barry demande aux sages et aux responsables religieux de faire de la journée du vendredi, une journée de prière pour le repos des âmes des disparus.

« Au nom du président de la République, Pr Alpha Condé, au nom du premier ministre Mamady Youla et l’ensemble du gouvernement, le ministère de la culture, des sports et du patrimoine historique, je demande une journée de prière nationale et de bénédictions pour le repos de l’âme de ces six artistes de la structure ‘’force tranquille musique’’. Ils sont décédés des suites d’accident de la circulation entre Saraya et Kouroussa le mercredi 21 juin 2017. Je demande aux imams et sages de la Guinée plus particulièrement ceux de Kankan, à consacrer la journée du vendredi à cette prière car, ces regrettés se rendaient à Kankan dans l’exercice de leur métier. Je remercie les autorités sanitaires et administratives de Kouroussa et de Kankan qui n’ont ménagé aucun effort pour que ces corps soient dans les meilleures conditions. »,

A noter que les jeunes artistes décédés ont pour noms : Yamoussa DJOUMESSI, Laye KONATE, Mohamed KONATE, Lanciné CONDÉ, Abdoulaye CONDÉ, Tidiane CAMARA. Paix à leurs âmes.

Mariam Diallo, Kababachir.com