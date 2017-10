Dr Diané sous la rampe des critiques : « 2020 est loin, je ne suis candidat en rien », avertit l’intéressé

Sous la rampe des critiques liées notamment à l’enrichissement illicite présumé dont il auteur, le Dr Mohamed Diané lie ces tirs croisés à la politique – pour certainement noyer le poisson, brouiller les cartes et se tirer d’affaire – notamment pour la succession en 2020.

Doussou Condé, la très cauchemardesque du RPG et de ses opportunistes qui font fortune illégalement en est pour beaucoup dans cette polémique. Elle n’en a cure, parce qu’elle dénonce avec des références précises. De quoi faire trembler les bandits à col blanc, voire le régime dans son ensemble, un régime qui dit lutter contre la corruption et les détournements.

« 2020 est loin, je ne suis candidat en rien », tranche-t-il sur sa page Facebook, vendredi matin. Faisant allusion à ses inimitiés avec son bienfaiteur Alpha Condé, Mohamed Diaré à qui on attribue des hôtels et des fermes ultramodernes, renouvelle sa loyauté au président du RPG: « Je précise avec force et détermination que mon seul et unique agenda est celui du président Alpha Condé grâce auquel et par lequel je suis venu à la politique. »

Quitte à savoir si c’est suffisant pour calmer Alpha Condé.

Jeanne Fofana, Kababachir.com