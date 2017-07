Pourquoi Doussou Condé en veut à Alpha Condé ?

Entre Alpha Condé et la virevoltante Doussou Condé ce n’est plus le parfait amour. Cette dame qui ne manque aucune occasion pour faire des griefs contre la gouvernance du président guinéen a mis à nu bien des pratiques.

Militante farouche du RPG d’antan, Doussou Condé est devenu aujourd’hui la bête à battre ou dont il faut faire taire. Les révélations qu’elle fait frisent l’insolence à l’endroit des Guinéens qui ont certainement mal élu leur leader actuel, haut perché à Sékhoutouréya.

Mais pourquoi Doussou en veut-elle à Alpha Condé ? Sa réponse est sans équivoque. Extrait : « Je critique aujourd’hui M. Alpha Condé parce que nous l’avions cru, je l’ai cru même ceux qui n’ont pas voté pour lui l’ont cru. Nous avions tous dit, non, il a les mains propres, il n’a jamais été associé à ces gabegies, et c’est un combattant qui n’a jamais accepté un poste du président Conté. Qui n’a jamais pris de l’argent avec le président Conté avec le système. Donc, on l’a cru. »

Déçue de la métamorphose que le président a faite, Doussou Condé estime qu’elle ne peut plus se taire, surtout que dans son militantisme aveugle, d’autrefois, elle a fait du tort à plein de gens. Mais, ce tort peut être réparé. En cause : « Quand je fais du tort à beaucoup de gens à cause de lui, quand je l’ai cru mais je viendrai me défendre et c’est pourquoi je suis venu demander pardon à tous ceux-là que j’ai offensé à cause de lui. » Par ces excuses publiques, Doussou Condé gagne en audience. Sauf qu’elle dit être encore intacte au poste. Pas de ralliement, en dépit de la furtive apparition avec Dalein au cours d’un des séjours de celui-ci aux USA.

Doussou fait durer le suspense…

Jeanne Fofana, Kababachir.com