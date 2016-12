Depuis le dimanche 18 décembre 2016, le Ministre Rachid Ndiaye est en séjour de travail dans le royaume saoudien.

En effet, il y prend part aux travaux de la 11e session des Ministres de l’Information de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) qui se tient à Djeddah du 19 au 22 décembre sous le thème central: » Des nouveaux medias face au terrorisme et a l’islamophobie ».

Les travaux ont été placés cette année, sous la présidence du Ministre Saoudien de la Culture et de l’Information pays abritant la rencontre comme il est de tradition. Aussi, Il est à signaler une forte présence des Chefs de départements ministériels et de la grande mobilisation de leurs cadres/experts en communication. L’objectif vise, est de se pencher minutieusement sur ces deux(02) fléaux qui commencent à devenir une vive préoccupation pour l’ensemble des pouvoirs publics de la huma islamique.

Devant ses pairs, qui l’ont d’ailleurs beaucoup ovationne, il ne manquera pas de fustiger le terrorisme avant d’inviter l’ensemble de tous les acteurs concernés par sa lutte, à œuvrer inlassablement a son éradication totale qui sous un faux alibi religieux, devient stigmatisant pour l’ensemble de la communauté musulmane pourtant, très attachée aux valeurs cardinales de la paix, de la quiétude, de la cohabitation et de l’entente entre toutes les religions monothéistes, tels enseignes et édictés dans les percepts de l’islâm.

Voici in extenso son discours.

11ème SESSION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE DES MINISTRE DE L’INFORMATION

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

– Son Excellence, le Ministre de la Culture et de l’Information du Royaume d’Arabie Saoudite;

– Son Excellence, le Secrétaire General de l’OCI;

– Excellence, le Représentant de la République Islamique d’Iran, président sortant de la Conférence Islamique des Ministres de l’Information (10ème Session);

– Cher(e)s Collègues Ministres;

– Honorables Chefs de Mission diplomatique;

– Distingués experts, Hauts fonctionnaires présents à ces travaux,

C’est pour moi, une immense joie et un insigne honneur, de m’adresser à vous à ce présent sommet.

Vous me permettrai Mesdames et Messieurs, de louer le Seigneur Allah et son messager le Prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui) pour avoir permis la tenue des présentes assises.

Au nom de ma délégation, je voudrais remercier et féliciter le Royaume d’Arabie saoudite, pour la réussite parfaite de l’organisation de cette rencontre. Et très singulièrement, exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance au serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, pour l’accueil très chaleureux réservé a notre délégation, nous lui prions de bien vouloir accepter de recevoir notre très haute et profonde reconnaissance.

Je voudrai aussi avec votre permission, transmettre les sincères et chaleureuses salutations de mon gouvernement et de celles de notre respectueux Chef d’Etat, le Président de la République, le Professeur Alpha Condé.

Je rappelle ici avec force, que l’une des vives préoccupations de mon pays aujourd’hui, est de faire face à ce défi qui nous interpelle tous, qu’est le terrorisme. Très malheureusement à ce mal devenu récurrent, s’y attache un autre cliché et qui tronque cette belle image très pacifique, de notre grande religion qu’est: l’Islam.

Ainsi, le thème central très évocateur du contexte sécuritaire actuel et identitaire, doit galvaniser davantage nos énergies et nos communes volontés. Afin de parvenir par une synergie féconde, à trouver de façon consensuelle et dynamique, des remèdes plus efficaces et appropriés à ces grands maux qui peuvent être préjudiciables à notre chère culture islamique.

Par ailleurs, permettez-moi au nom des experts de ma délégation, de saluer le fort engagement de Son Excellence, le Vice-ministre de la Culture et de l’Information chargé de l’Information Extérieure du Royaume frère d’Arabie Saoudite. pour la conduite parfaite des travaux préparatoires accomplis en parfaite harmonie avec le Secrétariat General de l’Organisation.

Enfin, je formule les vœux les meilleurs, pour la poursuite de nos travaux, aux conclusions desquelles, mon gouvernement et l’ensemble de la délégation qui m’accompagne, attachent un réel intérêt, eu égard à la pertinence qui caractérisent les différents projets de résolutions à adopter.

Je vous remercie.

Djeddah, le 21 décembre 2016

Le Ministre

Rachid NDIAYE