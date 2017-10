Diané à ses détracteurs: « 2020 je ne suis candidat à rien »

Alors qu’il l’objet des critiques, et après les rumeurs faisant état de ses intention s de faire acte de candidature pour succéder à Alpha Condé à la tête du RPG-Arc-en-ciel, Dr Mohamed Diané, ministre de la Défense sort de son silence et répond à ses détracteurs :

Sur sa page facebook, ce fidèle compagnon d’Alpha Condé dénonce « une campagne de calomnie » contre sa personne.

«C’est avec regret (mais aussi avec amusement) que je constate dans certains médias, une campagne de calomnie orchestrée à dessein contre ma personne. Je rassure les uns et les autres: pour 2020 je ne suis candidat à rien. Je précise avec force et détermination que mon seul et unique agenda est celui du président Alpha Condé grâce auquel et par lequel je suis venu à la politique».

Cette sortie intervient quelques semaines après que les autorités ont ordonné l’arrêt des travaux de construction des deux hôtels appartenant à l’actuel ministre de la Défense dans la commune urbaine de Kankan.

Alexis LAMAH, Kababachir.com