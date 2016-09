DETENTE POLITIQUE : quand l’hypocrisie et la démagogie s’en mêlent

L’apaisement éphémère et l’entente de circonstance que nous offre le président de la République depuis quelques est surtout l’occasion de révéler le caractère hautement versatile de certains membres de l’élite du pays. Qu’ils soient du monde politique, de la société civile ou qu’ils relèvent de l’administration publique, la Guinée souffre de cadres qui, incapables d’avoir leurs propres opinions et de les exprimer, sont de simples amplificateurs de l’avis du chef. Celui est en proie à une mauvaise humeur, ils anticipent l’attaque contre l’adversaire. Au contraire, si ce dernier, comme c’est le cas aujourd’hui d’Alpha Condé vis-à-vis de Cellou Dalein Diallo, les faucons qu’ils étaient hier se transforment aussitôt en faiseurs de paix attitrés.

Pour se faire une idée, il suffit de constater comment la classe politique en général et la mouvance présidentielle en particulier, s’est subitement alignée derrière Alpha Condé pour reconnaître en Cellou Dalein Diallo un partenaire. Quelques semaines plus tôt, ils en étaient à des discours virulents allant jusqu’à accuser ce dernier de vouloir préparer un coup d’Etat. Et ils étaient si déterminés qu’ils n’avaient pas hésité à organiser une synergie avec comme seul menu des tirs groupés contre le chef de file de l’opposition. Mais cet épisode-là est oublié depuis qu’Alpha Condé a reçu le leader de l’UFDG. Mieux, Bantama Sow était de la délégation présidentielle qui est allé présenter les condoléances à ce dernier, suite au décès de son frère. Il semble même que c’est le ministre conseiller à la présidence de la République qui aura présenté le traditionnel prix du linceul.

Dans la même logique, Sidya Touré aussi s’y est rendu à la suite du déplacement d’Alpha Condé. Outre le déplacement du haut-représentant dont on sait qu’il ne s’entend surtout pas avec Cellou Dalein Diallo, on a tenu à ce que ce soit médiatisé. Alpha Condé ayant déclenché le mouvement général, personne ne veut se risquer à faire autrement. Et on s’arrange à ce que l’opinion en soit informée. Puis, on nous apprend que Paul Moussa Diawara et Bakary Fofana se sont également rendus à Dixinn.

On pourrait objecter que tout cela relève du social. Mais une chose est certaine, si Alpha Condé n’avait pas fait le premier pas, le décès du frère de Cellou Dalein Diallo n’aurait pas suscité autant de compassion. Ce pays est fait d’élites sans aucune conviction. On vogue au gré des humeurs du chef. Et c’est pourquoi quand le président se trompe, c’est le pays tout entier qui est menacé. Car, redoutant de le corriger, tout le monde lui emboîte le pas.

Fatim A. Sacko, www.kababachir.com