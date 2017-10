Désobligeances Diané-Alpha: Doussou Condé allume et active…

Pendant un moment, le pouvoir de Conakry semblait s’en foutre carrément des sorties à l’emporte-pièce de l’un des siens. Et pas des moindres. Il s’agit de Doussou Condé, aujourd’hui parti du RPG. Depuis peu, Alpha Condé est secoué, agacé, mis à l’étroit. La raison est toute simple : le locataire de Sékhoutouréya dénonce sans cesse ces opposants qui se sont enrichis sous Lansana Conté.

Maladroitement aussi, il implique ses actuels ministres. Lui qui doit sévir, se limite aux menaces et à la complaisance. C’est pourquoi, ses proches et amis sont en train de traire la Guinée à leur guise et sans sourciller. L’opinion comprend donc mal comment vouer aux gémonies des opposants, alors que sous sa barbe, les mêmes pratiques, voire pires sont orchestrées depuis près de dix ans. C’est dans ce contexte peu favorable que Doussou Condé révèle des choses peu honorables pour le Dr Mohamed Diané, patron de la Défense nationale et très proche d’Alpha Condé.

Pour Doussou Condé, l’homme effacé qui trotte à la tête de la Défense nationale a dilapidé des fonds publics pour construire « des usines, une ferme moderne et deux hôtels en construction à Kankan mis sous les noms de sa fille. » Ce genre de révélations peut briser une confiance, surtout celle qui lie les deux hommes. Doussou allume et active. Selon des indiscrétions, l’un des hôtels attirent l’attention de tout le Batè. L’entrepreneur serait un expatrié béninois pour dit-on mieux camoufler l’œuvre. Les travaux semblent s’arrêter ces dernières semaines, sans trop savoir le pourquoi. Le domaine sur lequel ce réceptif hôtelier est bâti appartient quand même à famille Diané.

Bâillé ou pas, les langues se délient et les inimitiés entre Condé et Diané pourraient bien avoir des conséquences fâcheuses sur leur relation. Alpha Condé ne veut pas que ses proches soient impliqués dans des malversations, nous apprend-on ! Seulement, ils sont tout aussi des pillards…

Jeanne Fofana, Kababachir.com