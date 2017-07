Départ de Sylla, Mouctar et Telliano : une histoire d’égo ?

Les langues de Telliano et Mouctar Diallo se délient. Ils saquent à tour de rôle Dalein Diallo et l’UFDG. Aboubacar Sylla, plus subtil, nuancé, s’attaque lui aussi à la première force politique d’opposition.

Ils ont quand même un dénominateur commun : ils souffrent de leur rapprochement avec Dalein et une histoire d’égo est à la base de leur départ de l’opposition républicaine ou du moins de leur très grande proximité avec le chef de file de l’opposition dont le budget est critiqué, souvent pas dans la dentelle par Telliano et Sylla.

L’autre point de convergence qu’il faut soulever, c’est leur souci d’unité de cette opposition aujourd’hui fortement entamée. Il y a quand même un préalable : « s’abstenir à l’avenir de toute décision unilatérale et à éviter de mettre certains de ses membres devant des situations de fait accompli préjudiciables à son unité et à sa cohésion », comme le mentionne le FAD dans une déclaration.

Mouctar et ses nouveaux alliés se disent aussi « soucieux de garantir un climat politique apaisé et favorable à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’Accord Politique du 12 Octobre, devant améliorer la transparence du processus électoral ainsi que de la préservation de la quiétude sociale. A ce titre, « le Front pour l’Alternance Démocratique se désolidarise complètement de cette décision annoncée de manifestations de l’Opposition Républicaine. » Ce n’est pas tout, « Il décide subséquemment de retirer ses représentants de la commission d’organisation de ces manifestations et se réserve le droit de participer aux prochaines manifestations éventuelles pour autant que leurs motifs soient pertinents et leur utilité clairement établie. »

L’UFDG en tirera certainement les conséquences, même si, déjà Dalein Diallo, le samedi dernier avait déclaré que ceux ne veulent pas manifester ne seront pas obligés. Comme pour dire qu’avec ou sans le FAD, les marches pacifiques programmées auront bien lieu.

Jeanne Fofana, kababachir.com