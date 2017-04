Démission à l’UFDG :Dalein regrette, le député Soumah aux anges !

« Je n’ai aucun regret après avoir démissionné de l’UFDG. Mais il n’y a pas d’adversité entre le parti et moi. C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des militants et sympathisants de l’UFDG pour ce qu’on a fait ensemble et la lutte continue. »

L’ex-député UFDG de Dixinn est manifestement aux anges. Désormais à la tête du Parti Guinéen pour la Démocratie et l’Equilibre (PGDE), Aboubacar Soumah se fait déjà une place sur la liste des députés non-inscrits. « Je n’appartiens ni à gauche, ni à droite. Je suis libre-penseur. Notre parti est de l’opposition. Une opposition qui dénonce, critique et fait des propositions concrètes pour pouvoir améliorer la gouvernance en Guinée», se lâche-t-il.

Dalein de son côté dit avoir regretté ce départ du député Soumah. Il n’a quand même pas pris suffisamment de précautions pour garder cet autre député dont les sorties intempestives gênaient certes mais des sorties qui auraient dû permettre à l’UFDG de se corriger ou du moins, à jouer sur la subtilité. Les discours rigides et les autres tirs croisés sur le député ne pouvaient qu’envenimer les relations. Soumah, aux anges ; Dalein dans le regret !

Jeanne Fofana, Kababachir.com