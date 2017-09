Dégradation des routes : Lola coupé de N’Zérékoré après l’effondrement d’un pont

Après Guéckédou, c’est au tour de la préfecture de Lola, située à plus de 1000 km au Sud de Conakry, d’être coupée de N’Zérékoré suite à l’effondrement d’un pont, après des pluies torrentielles. Une situation qui isole complètement la préfecture de Lola du reste de la Forêt et qui affecte considérablement les mouvements des populations et perturbent les activités économiques.

Jusqu’à quand les populations vont subir le calvaire sur ce tronçon? Difficile d’apporter une réponse précise quand on sait que le gouvernement n’a pas l’air de bouger d’un pas pour résoudre les multiples problèmes auxquels les usagers de la route sont confrontés aujourd’hui.

En attendant, certains transporteurs habitués des lieux cherchent coûte que coûte des déviations avec tous les risques possibles (insécurité, panne, ) pour s’octroyer du chemin.

Ibrahima Kourouma, Kababachir.com