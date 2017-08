Décret : Deux ministres débarqués du gouvernement

Le Président Alpha CONDE a limogé mardi deux ministres du Gouvernement Mamady Youla. Il s’agit de Hadja Makalé Camara, jusque-là ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger qui est remplacée par Mamady Touré, ancien ambassadeur, représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York. Le second, c’est Monsieur André Loua du ministère des Pêches et de l’économie maritime qui est aussi remplacé par Frédéric Loua, ancien patron de la Caisse de la prévoyance sociale, qui devient Ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime.

