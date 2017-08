Décharge de Concasseur : la énième promesse d’Alpha Condé !

« On va prendre des dispositions au niveau du gouvernement. On ne peut pas accepter qu’il y ait des maisons dans les endroits marécageux… »

Alpha Condé, encore lui, fait ainsi une énième promesse, alors que c’est lui-même qui a fait faire disparaître le petit lac de Dabondy pour y bâtir un supermarché. Et c’est bien un de ses proches qui a chassé la mer du côté de Moussoudougou pour faire sortir de terre un réceptif hôtelier. Aujourd’hui c’est ce même Alpha Condé qui fait sortir les dents.

Mais déjà, des voix s’élèvent pour exiger les mêmes largesses effectuées suite aux inondations survenues à Freetown et où Alpha Condéa offert 100 000 dollars US et 50 000 tonnes de riz au pays sinistré en guise de solidarité. Pendant ce temps, les déguerpis de Démoudoula sont encore sans gîte et couvert.

En tout cas, les oreilles sont tendues du côté du bienfaiteur de Sékhoutouréya : de l’argent, de la relocalisation, etc., sont attendus. Au même titre que la Burkina et la Sierra Leone. La pression monte sur Alpha Condé. Et c’est bien possible qu’il défie tous pronostics.

Jeanne Fofana, Kababachir.com