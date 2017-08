De graves révélations sur Cellou Dalein Diallo

« Tout le monde sait que quand Cellou Dalein était dans le gouvernement, c’est lui qui finançait les partis de l’opposition, on le savait. Tout le monde sait qu’il était du PRP (NDLR, Siradiou Diallo). »

Cette grave accusation portée sur Dalein Diallo met vraiment en doute le caractère loyal dont il a toujours fait preuve à l’endroit du général Lansana Conté. Et c’est bien Aboubacar Soumah, un allié d’hier devenu député sous la bannière de l’UFDG qui accable ainsi son bienfaiteur dont il même reconnu les actes posés, lorsqu’il a été démis de son poste, à l’arrivée d’Alpha Condé. Une telle accusation peut briser une carrière. Comme si celle-là ne suffisait pas, le député Soumah assimile tout chez Dalein, à son ethnie. Même la modification du Code électoral. Soumah voit tout en coloration ethnique. Il joue sur un pallier glissant, préjudiciable à sa propre carrière politique. Lui qui dénonce la ‘’tribalisation’’ du débat et réalités politiques, mise tout sur le faciès.

En accusant aujourd’hui Dalein Diallo d’être le financier des partis d’opposition sous Lansana Conté, Aboubacar Soumah s’expose à des poursuites judiciaires. Mais aussi, il met en évidence sa haine à l’endroit du leader de l’UFDG. Cette sortie du député de Dixinn jette un froid encore beaucoup entre lui et la principale formation politique d’opposition.

On ne sait pas vraiment à qui va servir cette accusation si ce n’est ternir l’image de Dalein et porter atteinte à sa morale. Mais pour certains, le député vise juste à nuire à Dalein, le ministre connu et reconnu, avec Jean-Paul Sarr comme étant les plus loyaux de Lansana Conté, à cause notamment de leur longévité dans les différents gouvernements qui se sont succédé. Aux dernières nouvelle, cette sortie dans la presse en ligne d’Aboubacar Soumah ne restera pas impunie.

Jeanne Fofana, Kababachir.com