Damaro Camara : l’avocat du diable en flagrant délit de mensonge

Avec nos confrères de Vision Guinée, Damaro Camara se mue en avocat du diable. Mais, il a été pris en flagrant délit de mensonge et de manipulations. En effet, selon lui, « Vous avez aujourd’hui une autoroute de Conakry à Coyah, ça n’existait pas il y a 7 ans. En 2010, la Guinée n’avait pas de barrages. Aujourd’hui, les enfants ont oublié les coupures de courant. »

Soit ce député ne sait pas ce quoi une autoroute, soit c’est un imposteur de bon aloi. La Guinée n’a jamais été autant dépourvue en réseau routier qu’auparavant. Des trous béants sont constatés jusqu’à la rentrée de la Présidence de la République. Des routes financées et octroyées de gré à gré ne vivent que pour la saison. Les zones colmatées ne résistent pas aux pluies. La route Sonfonia Kagbelin, le rond-point de Matoto, Kindia-Labé, Mamou-Dabola, Mamou-Faranah, etc. Damaro est un menteur.

Où est-ce qu’il a laissé les secteurs sociaux de base que sont entre autres : l’agriculture, l’éducation, la santé ? A-t-il fait le tour dans les structures sanitaires du pays où tout est en lambeaux ? Où est-il avec cette justice qui peine à trouver ses marques à cause du manque de volonté politique de son mentor ? Sait-t-il qu’il y a encore des Préfectures sans Justice de paix, alors que son mentor avait déclaré 2012 comme année de la Justice? Que fait-on des délinquants économiques que couvrent et promeut Alpha Condé ? Damaro est un menteur.

Comble de la manipulation : « En 7ans, on ne peut pas transformer la Guinée de 2010 en Danemark. Nous sommes un pays pauvre, un pays en développement. » Qui a demandé à Alpha Condé de faire de la Guinée le Danemark ? Les Guinéens veulent juste voir les promesses électorales réalisées : autosuffisance alimentaire, amélioration du chômage, effectivité de la gratuité de la césarienne, fourniture d’eau et d’électricité, etc. Danemark ? Damaro est un plaisantin. Il devait seulement assumer l’incompétence de son mentor qui livre aujourd’hui la Guinée à des rapaces proches à lui, certains appartenant au parti au pouvoir, d’autres venus d’autres cieux. Trop flagrant pour mentir, M. le député de la majorité !

Jeanne Fofana, Kababachir.com