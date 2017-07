Dalein réussit son pari, place aux aigreurs !

Ceux qui avaient parié sur l’échec de la mobilisation, mais surtout du climat apaisé qui devait accompagner le meeting de l’UFDG, à Kaloum ont certainement raté le coche. Dalein qui avait demandé aux militants de la banlieue de rester sur place afin d’éviter des troubles, vu les guets apens posés çà et là dans la presqu’Ile de Kaloum n’aura pas été surpris de la qualité de l’organisation. Dalein a réussi son pari.

Seulement, des aigris, alliés d’hier, sabotent le meeting en parlant d’importation de militants de la banlieue pour le centre-ville. « C’est une mobilisation qui n’est pas digne de l’opposition républicaine. Quand on faisait des meetings à l’époque, ce n’était pas comme ça. Ce qui veut dire que l’UFDG peine à mobiliser aujourd’hui. Tout le monde sait que l’UFDG, hors de ses fiefs, ne fait que transporter ses militants. C’est le plus grand parti importateur de militants ambulants pour ses meetings dans les zones qui ne sont pas ses fiefs », raille un ancien allié de l’opposition républicaine. Pour lui, on a « assisté à une vague de militants venus de la banlieue avec lesquels Dalein est reparti. Kaloum reste Kaloum avec peu de militants de l’UFDG. Kaloum est un bastion qui n’a pas basculé dans l’opposition », rapporte vision Guinée.

On ne sait pas pourquoi certains veulent nier la mobilisation en faveur de Dalein Diallo, sans heurt. Une belle organisation facilitée par l’implication personnelle du gouverneur de la ville de Conakry.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com