Pourquoi Dalein manifeste-t-il?

Nombreux hommes politiques y compris ceux de l’opposition républicaine ne comprennent pas la cause essentielle qui motive Dalein Diallo à manifester. Le sujet alimente la chronique et divise. Dalein lui, sait pourquoi il invite les militants dans la rue. Parfois contre le gré du pouvoir et de ses affidés. Voici donc pourquoi il jette le dévolu sur le macadam.

« Nous manifestons pour protester contre la lenteur constatée dans l’application de l’accord du 12 octobre 2016, contre l’insécurité et la cherté de la vie», a fait savoir le chef de file de l’opposition, désormais esseulé à cause, officieusement de son refus à partager le fonds alloué au CFO, camouflé dans une armoire à glace qui a pour nom : dictateur. Dalein Diallo, a battu en brèche le motif avancé par Aboubacar Sylla, alors porte-parole de l’opposition républicaine qui ne voulait pas à ce que les militants UFDG manifestent.

Extrait : «On est en train de vous dire qu’il y a eu des progrès depuis l’accord du 12 octobre. Je vais vous rappeler brièvement les points d’accord : organisation des élections locales en février 2017. Ça a été fait ? Lancement de l’appel d’offre pour le recrutement du cabinet chargé d’auditer le fichier électoral au mois de novembre 2016. Ça a été fait ? Ouverture d’enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs des crimes commis contre les manifestants depuis l’arrivée au pouvoir d’Alpha Condé. Est-ce que vous avez entendu parler d’une commission d’enquête ? Indemnisation des victimes des violences commises lors de ces manifestations. Est-ce que ces indemnisations ont eu lieu ? On devait adopter à la session des lois qui vient de se terminer une nouvelle loi sur la CENI. Ils n’ont même pas voulu qu’on en discute. C’est appliqué ? Mais si on ne veut aller aux manifestations, qu’on dise qu’on ne veut pas. Sinon aucun point d’accord ne peut être considéré comme fait à la date indiquée. »

N’en déplaise !

Jeanne Fofana, Kababachir.com