Dalein Diallo : l’homme qui voulait avoir confiance en Alpha Condé

« Cellou Dalein a demandé publiquement à ses militants de faire confiance à son collaborateur Alpha Condé après plus de 80 morts à l’occasion des manifestations, beaucoup de biens détruits, des milliards de francs guinéens perdus par les commerçants et beaucoup de jeunes devenus infirmes à vie, simplement pour recevoir 5 milliards de francs guinéens avec Alpha Condé. »

Les NFD citant des informations déclarent que « Alpha Condé a donné 40 milliards de francs guinéens à M. CellouDalein pour les victimes mais aucune victime n’a reçu quelque chose. En plus, le gouvernement voulait indemniser en priorité les commerçants victimes, mais CellouDalein s’est précipité pour voir son partenaire Alpha Condé pour lui dire de lui donner à lui d’abord son budget de chef de file de l’opposition. »

Quelques jours seulement après cette accusation Dalein Diallo que certains prennent comme un naïf politique monte au créneau samedi pour sortir ses biceps. L’homme qui avait demandé à ses militants de faire confiance à Alpha Condé déclare : « Si la semaine prochaine, nous avons des signes évidents qu’on avance vers l’organisation des élections locales avant la fin de l’année ; si nous avons des garanties que l’appel d’offres pour le recrutement du cabinet pour l’audit du fichier électoral est lancé, nous allons nous retrouver et prendre une décision. » Dalein Diallo aura seul ses yeux pour pleurer pour avoir naïvement cru aux engagements pris par Alpha Condé. Mais surtout pour avoir demandé à ses militants, cadres et responsables de l’UFDG de faire confiance au Chef de l’Etat. Cela, après des scénarios synonymes de belle politique de com pour le locataire de Sékhoutouréya.

Récemment, il a déclaré : « Je ne pourrai pas continuer à rencontrer éternellement Alpha Condé lorsqu’il met les pieds sur l’application de l’accord parce que ça ne servira plus à rien. Qu’est-ce qu’ils veulent? Pourquoi ont-ils peur d’organiser ces élections locales ? Et pourquoi Alpha Condé ne veut pas d’élections locales?». Dalein Diallo a la réponse à ses questions. Il est floué. C’est tout !Dalein Diallo invite «les Guinéens pour exiger l’organisation de ces élections », oubliant que c’est lui qui a demandé à ces mêmes Guinéens de croire à Alpha Condé.

Jeanne Fofana, Kababachir.com