Dalein dans le cœur de Kassory : une idylle qui embarrasse Alpha !

L’idylle pourrait bien embarrasser Alpha Condé, devenu le grand mentor du leader de la GPT, d’ailleurs pris pour certains, comme étant le successeur de l’opposant historique. Dalein Diallo est manifestement dans le cœur de Kassory Fofana. Et c’est ce proche d’Alpha Condé qui le dit. Ses propos rapportés par Vision Guinée pourraient bien créer une certaine gêne au niveau du parti présidentiel.

En effet, cette estime exprimée par Don Kass intervient au moment même où des militants et cadres du RPG s’attaquent ouvertement au président de l’UFDG qu’ils accusent d’être à la solde de grosses malversations durant son passage dans l’administration publique sous Lansana Conté. Pris comme un bandit à col blanc, prédateur économique, à la Madoff (c’est selon), Dalein est resté le même. Imperturbable. Et c’est le moment choisi pour Kassory Fofana pour rappeler son amitié et son administration pour un ami « au sens plein du terme ». Même si « C’est un adversaire politique. » Jusque-là, tout va bien.

Ce qui va en revanche hérisser les poils de Sékhoutouréya c’est cette autre déclaration : « J’ai connu l’homme sur le plan technique et non politique. A l’époque, il m’a étonné avec des progrès qu’il a réalisés. » Cette admiration tranche largement avec l’idée reçue au RPG. Au sein de ce parti présidentiel, la ritournelle est connue de tous : « Ils ont fait des années dans le gouvernement, ils ont même été Premiers ministres, mais, ils n’ont que des passifs. Ils ont mis le pays en coupes réglées».

De toute évidence, Dalein et Don Kass furent tous des proches de Sydia, vers les années 96. Ils ont partagé des moments de peine, d’émotions, de joie et de… décadence. Ils ont aussi battu le macadam ensemble pour pousser Alpha Condé au respect de la Constitution et des accords signés. Mais, après, IKF a pris les chemins de traverse. Avec surprise à l’UFDG, mais aussi avec beaucoup de maturité politique. Apparemment, c’est ce qui paie aujourd’hui.

Jeanne Fofana, Kababachir.com