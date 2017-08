Pourquoi Dalein a été reconnu comme CFO ?

L’acte d’Alpha Condé consistant à initier le vote sur le statut du chef de file de l’opposition n’était-il pas fortuit, même si c’est la Constitution qui l’exige ? La vitesse avec laquelle le président guinéen s’est empressé pour faire rentrer Dalein Diallo dans ses droits avait fait grincer les dents, surtout avec les faveurs qui devraient être les siennes.

Si pour Alpha Condé c’est une façon de se débarrasser d’une épine qui a des ramifications jusque sur le macadam empêchant les investisseurs à poser leurs valise en Guinée, le RPG lui, estime que c’est un geste propre au président pour « soulager » Dalein et sa clique parce qu’ayant enregistrés beaucoup de victimes et de pertes matérielles au cours des manifs. La raison est donc connue : « C’est pour qu’il (NDLR, Dalein Diallo) s’humanise, pour qu’il comprenne que la Guinée doit être sauvée à tout prix, pour qu’il sache qu’il doit s’éloigner de la violence et qu’il doit conquérir le pouvoir par les normes. Mais, il a mal récompensé le professeur», a lancé le député RPG, le samedi dernier au siège du parti, à Conakry.

Ce même député accuse l’opposition d’incitation à la haine ethnique, à se soulever contre le pouvoir en place, légalement mis en place. Et de saluer Alpha Condé : « Notre chef de l’Etat est un travailleur qui ne répond pas aux gens. » Mensonge !

Alpha Condé répond bel et bien ceux qui l’attaquent. Il a même de la peine à se débarrasser de son manteau d’opposants. Il parle toujours comme un opposant et agit en opposant. Il se compare aux anciens Premiers ministres, notamment Dalein Diallo, alors que celui-ci n’était qu’un ministre de la République et non un chef d’Etat disposant tous les leviers pour développer le pays. L’ufdg n’a pas encore réagi à cette sortie de ce député. Lequel ignore complètement ce que les lois de la République disent du statut du chef de file de l’opposition.

Juste du mépris !

Jeanne Fofana, Kababachir.com