Culture : Le Concert de MHD reporté

En raison des récents événements consécutifs à la grève des enseignants qui a coûté la vie à 7 personnes et des dégâts matériels importants, le concert du prince de l’afro-trap, MHD, initialement annoncé le 04 Mars au stade de Nongo, a été reporté à une date ultérieure.

L’annonce a été faite par les organisateurs eux-mêmes :

« Tidiane World Music , WB Africa Distribution, et les sponsors, face aux récents événements dans notre capitale et pour donner du temps pour un climat apaisé, en responsables, estiment qu’il est trop trop juste de réunir 60.000 personnes dans une réjouissance après la mort de 7 personnes en voie d’enterrement et où il est difficile de mobiliser toute la police qui est préoccupée à la sécurité sur l’ensemble de la ville, étudie présentement avec la structure de MHD, les possibilités d’un report pour une nouvelle date qui vous sera communiqué… », a annoncé Tidiane Soumah, le patron des Productions Tidiane Word Music.

Pour rappel, le dernier concert de MHD à Conakry, qui remonte en septembre 2016, avait tourné en cauchemar, après un débordement du public pour défaillance des mesures sécuritaires, plusieurs biens avaient saccagés.

Mariam Diallo, www.kababachir.com