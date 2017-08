Culture-Boké: Mamadouba Bangoura ‘’Batafong’’ sera bientôt sur le marché du disque guinéen

Après douze (12) ans d’absence du podium, l’artiste comédien, compositeur, musicien, Mamadouba Bangoura de la Troupe Batafong de Boké, sera bientôt sur le marché du disque guinéen avec son nouvel album ‘’Baya’’ qui compte sept (07) morceaux.

L’Album Baya, selon son auteur, est le symbole du dialogue sincère entre Bangoura et les femmes.

Pour mémoire, l’homme a déjà dédicacé deux (02) opus à savoir, ‘’N’Khoungni Fimma’’ (libère ma tête) ou ‘’Fonyifi nakhamma’’ en 2002 et ‘’Khakhan Nakhaï’’ (qui supportera ?)en 2005.

Pourquoi ce fossé entre le 2ème et le 3ème album, Mamadouba Bangoura explique:

«Si vous voyez un artiste, griot et historien moderne garder le silence pendant 12 ans, c’est qu’il souffre à l’interne. Durant tout ce temps, je ne disposais pas de moyens logistiques et financiers pour être régulier sur le marché.C’est pourquoi, je lance un appel pressant aux autorités compétentes, partenaires et personnes de bonne volonté…»

A l’heure, l’artiste comédien est souvent sollicité par des promoteurs miniers pour la sensibilisation des communautés riveraines.

Né en 1948 dans la sous-préfecture de Kanfrandé, préfecture de Boké, Mamadouba Bangoura, produit de la révolution, est marié et père de huit (08) enfants dont six (06) filles.

Pour la petite histoire, il a commencé sa carrière musicale en 1966 par la Troupe PRL du quartier Baralandé, commune urbaine de Boké.

Après le dernier festival national en 1982, l’artiste a fédéré une troupe privée baptisée ‘’BATAFONG’’ qui, selon lui, a été mise à la disposition de la Section et du Comité JRDA pour le festival national.

La troupe Batafong témoigne son fondateur, a effectué le tour de plusieurs pays de la sous-région notamment, La Guinée Bissau, la Gambie, la Mauritanie, le Mali et la République sœur du Sénégal.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké