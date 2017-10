Crise avec le Syli de Guinée : la Feguifoot dédramatise…

A l’entendre parler lundi matin, on a cru réellement que la terre allait trembler, suite à la défaite du Syli national de Guinée, à Conakry. Mais, Isto Keira, l’a trop fait dans le zèle et l’émotion. Il a parlé de réunion de crise, de refonte de l’équipe nationale et du départ de certains joueurs.

En début d’après-midi, la Feguifoot, à travers son président Antonio Souaré, dédramatise : «C’était une réunion ordinaire, pas une réunion d’urgence. » Les Guinéens reprennent donc leur souffle. De toutes les façons, il n y a aucun autre enjeu. Le Syli suivra la coupe du monde Russie 2018 à la maison. Il attendra encore et encore pour participer aussi hasardeusement à telle grand-messe mondiale du football. Tant et aussi longtemps le Onze national ne mesurera pas tout l’honneur qu’il doit défendre et tout le patriotisme qu’il doit porter dans ses veines.

S’agissant de l’entraîneur national, Lappé Bangoura, il reste en place. Ou du moins, il jouit toujours du soutien de la Feguifoot. Quitte à revoir le reste de l’encadrement.

Jeanne Fofana, Kababachir.com