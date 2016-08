Crise au CNP-Guinée: Un nouveau congrès annoncé pour le 27 Août prochain

Rien ne va au sein Conseil National du Patronat guinée (CNP-Guinée), jusque-là dirigé par Mamadou Sylla, qui a confié l’intérim à Sékou Cissé. Après l’élection contestée d’Ansoumane Kaba ‘’Kaba Guinée’’, le camp adverse, notamment celui de Sékou Cissé, multiplie les actions en faveur de l’annulation de cette élection et convoque un nouveau Congrès pour le samedi 27 Août prochain.

‘’Lorsque El hadj Mamadou Sylla a compris qu’il devrait quitter la tête du CNP, il a passé la présidence à Kaba Guiter par affinité. Ce qui ne m’a pas convaincu par ce que pour moi le seul moyen d’accéder à la présidence est le congrès. Le message que je vais faire passer est que personne n’est au-dessus de la loi. L’autre partie va de violation à violation des décisions de justice. On veut aller à un congrès apaisé et transparent et la décision de justice est claire: le congrès du 23 avril est annulé et c’est au président par intérim de convoquer un nouveau congrès qui se tiendra ce 27 août ‘’, déclare M. Cissé devant les hommes des médias.

Et de poursuivre : ‘’M. Kaba GUITER peut présenter sa candidature pour légitimer son élection par les 25 confédérations nationales ‘’.

De son côté, Maître Abass Bangoura, avocat de M. Sékou Cissé a, quant à lui, déclaré : « le seul représentant légal du CNP reste le président par intérim jusqu’au congrès qui élira un nouveau président « . Quant à M. Habib Hann, l’un des vice-présidents du CNP s’est d’exprimer en ces termes : « ça me fait de la peine de voir une telle tension au sein du CNP, ce n’est pas le rôle du patronat, de créer des conflits en interne. Alors que le rôle du patronat, c’est de conjuguer l’action commune pour défendre l’intérêt des patrons tant au niveau, tant au niveau de toute autre organisation similaire. Le patronat n’est pas une propriété, une marque de fabrique de quelqu’un comme l’a fait M. Mamadou Sylla. Le patronat a existé 8 ans avant que M. Sylla ne l’adhère. Le plus respectueux de la loi est le plus bénéficiaire de la loi. »

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com