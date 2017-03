Crise à Bissau : pourquoi Alpha Condé délègue Kiridi Bangoura ?

Être médiateur dans une crise est un honneur mais l’être dans une crise comme celle de la Guinée Bissau est une patate chaude surtout quand on ne maitrise pas tous les contours liés à la médiation. C’est à cette équation à plusieurs inconnues que le président guinéen est confronté.

S’il bénéficie de l’admiration, de l’oreille attentive du chef de l’Etat bissau-guinéen, José Mario Vaz, Alpha Condé peine encore et toujours à convaincre le Premier ministre Umaro Sissoco Embalo nommé à ce poste sans l’aval du PAIGC (parti majoritaire). Cette nomination entretient aujourd’hui une crise sans précédent. Ce PM n’a vraiment pas Alpha Condé dans son cœur, arguant qu’il n’est pas digne d’être médiateur et du coup, autant le changer. Certainement, c’est pour fuir cette rancœur évidente que Conakry délègue Kiridi Bangoura pour calmer les nerfs et tâter le terrain. Celui-ci, en bon orateur était récemment à Bissau où il a rencontré le président Vaz autour du dialogue entre le PAIGC, le Groupe des 15 (députés dissidents du PAIGC), le PRS et les trois autres partis politiques ayant des sièges au Parlement.

Pendant ce temps, Alpha Condé se promène entre deux avions où se tournent les pouces avec sa dernière trouvaille : rencontrer des corporations socioprofessionnelles pour… promettre. Pour l’heure, Umaro Sissoco Embalo se tient prêt contre toute éventualité visant à le démettre, alors qu’il doit rester en service jusqu’en 2018. Le PM n’est pas du tout tendre. « Il faut qu’on reconsidère notre position parce que la médiation, ce n’est pas forcer. Quand j’ai un problème, il faut qu’on accepte que vous, vous soyez médiateur. Si déjà [pour] moi, en tant que Premier ministre aujourd’hui et le président de la République, il y a une méfiance, donc il [Alpha Condé] n’a pas les qualités pour continuer à être médiateur de la Cédéao dans notre crise. »

Conakry appréciera.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com