Création de l’Alliance des Acteurs de la Mouvance Présidentielle: du sucre sans du miel

Le leader du parti Hafia, par ailleurs porte-parole de la mouvance présidentielle a récemment annoncé la mise en place d’un nouveau groupe de soutien politique en faveur du pouvoir en place. « La mission de notre Alliance est soutenir de façon active, permanente et irréversible le Président de la République dans sa politique et son programme de développement. Nous sommes unanimes de nous rendre sur le terrain pour sensibiliser, informer, former et convaincre les citoyens à adhérer massivement à la Mouvance et de s’aligner derrière le Président .Nous sommes disposés à collaborer étroitement avec le RPG Arc-en-ciel afin de rendre synergiques nos actions et de multiplier leur rendement» a indiqué en substance Docteur Saliou Bella DIALLO, le jour du lancement.

La question que certains observateurs se posent depuis l’annonce de cette nouvelle alliance est de savoir quelle est l’opportunité d’une telle initiative surtout venant d’un haut responsable de la mouvance, de surcroit le porte-parole? Selon eux, il ne fait que dire qu’il y a du poisson dans la mer. En ouvre, s’il a du respect pour la constitution, le président CONDE doit terminer son dernier mandat bientôt. Alors, l’enjeu de cette alliance c’est quoi alors ? se demande-t-on.

Oumar Rafiou DIALLO, Kababachir.com