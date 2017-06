Coût des élections en Guinée : « …plus élevé de la sous-région », selon Damaro

Damaro Camara met le pied dans le plat et dénonce les dysfonctionnements de la CENI. Que ces griefs viennent de la mouvance, cela parait bien aberrant. Et pourtant les dénonciations faite par ce député de la majorité est une Lapalissade. Dans les médias locaux, Damaro dénonce tout.

« En termes de structure,la Ceni est la plus lourde de la sous-région. En termes de coût des élections, nous avons le plus élevé de la sous-région. Je constate premièrement que notre CENI, en termes de gestion de budget de fonctionnement a le budget le plus lourd de la sous-région. Voici des enseignements que nous avons tirés des échanges avec les acteurs de la sous-région », accuse le député. Avant d’évoquer le fichier électoral.

Pour lui, « L’examen du fichier n’a rien à voir avec les élections de cette année. Et ensuite, là où le bât blesse, quand on fait un accord, on a toujours invité l’opposition à ce qu’on reste dans l’esprit de l’accord parce que souvent le texte qui n’est pas dans le contexte est souvent difficile à appliquer in extenso. »

Damaro s’est par ailleurs réjouie de l’appui de l’OIF, un appui qui a permis d’échanger les expériences au Ghana, au Burkina et en Guinée. « Nous y avons tiré beaucoup d’enseignements qui vont nous aider certainement à faire une loi. Une loi organique, c’est une loi sensible, c’est une loi qui ne peut pas être faite à la va-vite. » L’opposition doit l’apprendre à ses dépens. Cette sortie de Damaro dans la presse locale en dit long sur la lassitude des uns et des autres par rapports aux agissements de Bakary Fofana. Autant le démettre !

Jeanne Fofana, Kababachir.com