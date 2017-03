La Fondation Maison du Brésil en Guinée et l’IPM offrent des cours de formation en langue portugaise (Communiqué)

La Fondation Maison du Brésil en Guinée et l’Institut Professionnel Moderne (IPM) ont conclu un accord pour l’offre d’un cours de langue portugaise à partir du prochain 3 avril, les lundis, mardis et jeudis, de 18h00 à 19h30, au siège de l’IPM à Coléah (124 Bâtiment Fawaz, RDC, Corniche Sud, derrière l’ENAM).

Le professeur sera quelqu’un bien connu et aimé des guinéens : M. Alírio de Oliveira RAMOS, ex-Chargé d’Affaires du Brésil (2012-2016) en Guinée. Retraité en décembre dernier, M. RAMOS a décidé de continuer à vivre et travailler en Guinée, sa « deuxième patrie », comme il dit avec fierté. Le même cours sera offert au siège de la Maison du Brésil (Immeuble Fawas, Qt. Koulewondy, 7ème Bd. – Qt. Kaloum, angle Route du Niger, en face de la Mosquée Sénégalaise) à partir du 4 avril, les mardis et les jeudis, de 09h00 à 11h00. Les inscriptions sont déjà ouvertes (IPM : téls. 657 26 26 25 ; 622 40 56 50 ; Maison du Brésil : 626 66 13 34).

Comme nous le savons, le portugais est la cinquième langue la plus parlée au monde et la première dans l’hémisphère Sud. En plus du Brésil et du Portugal, il est parlé dans cinq pays d’Afrique (le Cap Vert, la Guinée Bissau, l’Angola, le Mozambique et Saint Tomé et Prince).

L’organisation de ce cours a été spécialement conçue pour profiter aux guides touristiques, hôtesses de l’air, réceptionnistes des grands hôtels, serviteurs publics de la coopération internationale, voyageurs fréquents à des pays lusophones, fonctionnaires des sociétés internationales avec succursales dans des pays lusophones et universitaires qui veulent se préparer au CELPE – certificat officiel de maîtrise de la langue portugaise délivré par le Ministère de l’Éducation à Brasília et obligatoire pour les échanges.