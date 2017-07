Coupe de la CAF : Fin de parcours pour le Horoya

Le Horoya AC a vécu la fin de son rêve, ce samedi à Lubumbashi, contre le TP Mazembe. Sa défaite (2-1) en fin de match le prive de la qualification pour les quarts de finale. Pendant 80 minutes, le HAC avait son billet en poche…

Le stade TP Mazembe de Kamalondo a connu une belle finale de la poule D entre les Corbeaux et les « rouge et blanc » de Guinée. Comme il fallait s’y attendre, ce sont les locaux qui vont attaquer la partie pied au plancher. Ils pressent la défense du HAC, qui sans trembler laisse passer l’orage. Mais sur un ballon perdu par Aboubacar CAMARA dans son camp, KALABA récupère, perce et centre pour Déo KANDA qui n’a plus qu’à mettre la balle hors de portée de Khadim NDIAYE (1-0, 14’).

Le TP Mazembe a failli à nouveau marquer, après que Khadim NDIAYE ait manqué sa sortie. Heureusement que MALANGO n’a pu redresser la course du ballon (22’). Le gardien du HAC va se faire pardonner de son erreur en empêchant KANDA de scorer (29’).

Le HAC va à son tour inquiéter son adversaire, sur un tir foudroyant de SANKHON boxé par MATAMPI (33’). Le champion de Guinée sera récompensé quelques minutes plus tard. Après un jeu en triangle entre BAFFOUR, SANKHON et DIPITA, c’est finalement l’attaquant camerounais qui enroule sa frappe pour tromper MATAMPI (1-1, 37’). Cette égalisation va faire retomber l’ambiance du stade. Score à la pause 1-1. A ce moment-là le Horoya est quart de finaliste…

En deuxième période, c’est encore le TP Mazembe qui attaque en pressant très haut le HAC. Les Corbeaux ne sont pas loin de marquer, après que la frappe de KALABA ait été renvoyée par le montant droit de Khadim NDIAYE (47’). Les deux entraineurs vont alors procéder à des changements pour essayer de trouver la faille. Comme en première mit-temps, Khadim NDIAYE fait encore parler sa classe en renvoyant un tir canon de KASUSULA (70’).

Le salut du TP Mazembe vient finalement du Zambien SINKALA, lequel d’une volée, aux abords de la surface, ajuste Khadim NDIAYE (2-1, 80’). Les Corbeaux vont bien gérer le reste du temps jusqu’au de sifflet final. Cette victoire qualifie le TP Mazembe et SuperSport qui s’est imposé face au CF Mounana (4-1).

Au classement final, le TP Mazembe est premier (12 pts), deuxième SuperSport (10 pts), troisième Horoya AC (9 pts), et quatrième FC Mounana (0 pt).