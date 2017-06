Coupe de la CAF : Après sa victoire (1-0) face à Montana, le Horoya prend la tête du groupe D

Le champion de Guinée s’est difficilement imposé (1-0) ce mardi au Stade du 28 septembre, face au CF Mounana, pour la 4ème journée des phases de poules de la C2. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Sékou Ahmed à la à la 81ème minute de jeu.

Une courte victoire, mais une victoire quand même qui permet aux rouges-blancs de prend la tête de ce groupe D, avec 8points suivi du TP Mazembé et de Super Sports qui totalisent 6 points et se sont séparés en Afrique du Sud sur un score nul et vierge de 0but partout.

Dans cette position le Horoya AC devra sortir toutes ses griffes en recevant Super Sports le 2 juillet prochain à Conakry pour obtenir les 3 points extrêmement décisifs avant d’aller à l’assaut du TP Mazembé de lubumbashi dans sa citadelle du Katanga.

Le HAC vient ainsi de franchir une étape importante vers l’accession en quarts de finale de la C2.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com