Coup de tonnerre à la CPI : RFI annonce la libération de Laurent Gbagbo

Coup de tonner à la CPI. A seulement 24 heures de la décision de la CPI, RFI a annoncé la libération de Laurent Gbagbo. L’ex-président ivoirien détenu à La Haye depuis près de 6 ans. Cette information a fait un « boom » à travers le monde et surtout en terre d’Eburnée. Seulement voilà, nombreux sont les ivoiriens qui veulent voire pour croire. Et surtout ils s’interrogent sur la nature de cette libération.

Selon observateur politique Français de la Françafrique, si Rfi a annoncé la libération de Gbagbo, c’est qu’il est fort possible que cela soit effectif. « Si RFI, une radio notoirement au cœur des intrigues entre l’Elysée et les palais africains, et qui a souvent anticipé les ascensions et les déchéances de nombreux chefs d’Etat africains, annonce la libération de Laurent Gbagbo quelques heures avant la décision de la Cour pénale internationale, cela veut dire que celle-ci est imminente », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, la Chambre d’appel de la CPI a déclaré qu’elle rendra son jugement en audience publique, demain mercredi 19 juillet. Ainsi l’on saura si oui ou non Laurent Gbagbo sera libre et quelle genre de liberté. En tout cas en Côte d’Ivoire, sa libération fera l’effet d’une bombe atomique.

