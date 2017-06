Coup de semonce des opposants : Tibou joue les équilibristes !

C’est actuellement un des hommes de main d’Alpha Condé pendant les missions difficiles. Tibou Kamara est investi aujourd’hui de la mission de faire la paix, de ramener la quiétude et la confiance entre acteurs politiques impliqués dans le dialogue inter guinéen. Tibou tente de fait à jouer les équilibristes. Il était sur les ondes d’une radio locale.

Extrait : « Il faut que les acteurs à tous les niveaux, aussi bien les leaders politiques que ceux qui sont en charge de la vie de nos institutions, comprennent que les actes qu’ils posent peuvent parfois aussi bien affecter le climat social et politique dans le pays, et constituer parfois des obstructions involontaires à la bonne marche de la démocratie. Il faut que chacun joue sa partition pour que règne la confiance entre les acteurs et que le climat de paix que nous avons difficilement instauré à l’issue du dialogue politique soit préservé. » Il en appelle au patriotisme : « Il faut que nous soyons responsables et patriotes, je pense qu’aujourd’hui, la paix est au-dessus de tout, et l’aspiration à la démocratie de nos concitoyens doit être notre souci commun. » Mais il oublie que la clé de voûte c’est bien Alpha Condé.

Samedi dernier, au siège du RPG, c’est Damaro qui faisait le compte rendu aux militants par rapport aux péripéties ayant conduit aux accords signés. A son avis, de nombreuses concessions ont été faites. Et beaucoup de points ont été satisfaits. Même l’indemnisation des victimes des marches politiques. Mais, ça coince toujours.

Jeanna Fofana, www.kababachir.com