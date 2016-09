COOPERATION : Mamady Youla au Canada pour deux événements

Une fois n’est pas coutume, le premier ministre guinéen est en dehors du pays. Occupé par la crise en Guinée Bissau, le président de la République consent à laisser Mamady Youla aller sur le front canadien. Ce dernier, après une escale à Paris, arrive au Canada ce dimanche 11 septembre et dans le but de prendre part à deux grands événements. En neuf mois, ce doit être sa seconde sortie, après sa participation au Forum de Londres sur les investissements en Guinée.

Le premier événement, c’est le Toronto Global forum, dans sa 10ème édition qui se tient du 12 au 14 septembre. Il s’agit d’une grande tribune où se rencontrent de grands acteurs de l’économie nord-américaine. Le PM s’y rend avec l’espoir de pouvoir convaincre quelques investisseurs à s’intéresser à la Guinée qui, après le passage Ebola, en a tant besoin. Ensuite, les 16 et 17 septembre, le premier ministre guinéen et sa délégation prennent également part, à Ottawa, au Forum de reconstitution du Fonds pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.

Une rencontre d’une importance également capitale pour la Guinée, eu égard aux nombreux défis dans le secteur sanitaire.