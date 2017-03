Coopération : L’administrateur de la BAD reçu à Sékhoutouréya

Le Président de la République, le Pr Alpha Condé, a reçu en audience dans la soirée du mercredi, 29 mars 2017 au Palais Sékhoutouréya, l’administrateur du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Abdelmajid Mellouki, a annoncé un communiqué du bureau de presse à la présidence de la République.

Le renforcement de la coopération entre cette institution bancaire et la Guinée par le financement de projets de développement était au centre des discussions entre le Chef de l’Etat et l’administrateur du Groupe de la BAD. Ces projets en faveur de la Guinée, portent entre autres sur l’agriculture, l’agro-industrie, l’adduction d’eau potable.

A l’issue des entretiens, l’administrateur de la Banque Africaine de Développement a apprécié la pertinence des projets que la Guinée compte réaliser pour son développement : « Nous avons discuté des sujets d’intérêts pour la Guinée. M. le Président nous a brossé un tableau des attentes qu’il a pour le développement de la Guinée, de ce qu’il a attend de la Banque Africaine de Développement pour accompagner ce développement (…). Son Excellence M. le Président connait très bien les questions, les contraintes que la Guinée a connues. Donc, il nous en a fait part.

Il nous a montré ce que son pays attend et de la Banque et des partenaires financiers. Le programme de son Excellence est très ambitieux pour la Guinée. La Guinée est dans une phase de transformation très profonde. Il y a des reformes qui sont en train d’être faites, il y a des projets de grande envergure qu’il compte mettre en place pour que la Guinée puisse utiliser en profondeur et à bon escient les richesses qui sont là. Donc, toutes ces contraintes ont besoin d’être financées. Et nous avons aussi échangé sur les questions de financement que connaitront ces projets.

Nous au niveau du Conseil d’Administration, nous faisons ces visites là pour nous acquérir de ce qu’il y a lieu de savoir exactement au niveau des pays ».

