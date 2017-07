Coopération Guinée-Maroc : une délégation marocaine bientôt à Conakry

Conakry s’apprête à accueillir très prochainement une délégation marocaine composée entre autres d’investisseurs. Pour mieux préparer cette mission, le Président de la République a demandé au Premier Ministre d’organiser une réunion préparatoire à la visite d’une délégation marocaine de haut niveau. Le Président de la république a insisté pour que tous les projets ayant fait l’objet d’accords avec la partie marocaine soient passés en revue. Plus vu dans l’agriculture, notamment avec les engrais, le Maroc tisse de bons rapports avec la Guinée.

Au cours d’une rencontre avec son gouvernement, Alpha Condé a demandé de veiller à une répartition concertée et cohérente des engrais agricoles dans le cadre de la campagne 2017. Il y a quelques semaines Alpha Condé faisait une comparaison maladroite. « Quand je suis venu au pouvoir, la Guinée utilisait à peine 10 mille tonnes d’engrais. Nous sommes montés un peu plus à 20 mille tonnes et aujourd’hui, nous allons faire 5 fois plus grâce à la générosité et à l’accompagnement du Roi du Maroc».

Cette déclaration d’Alpha Condé devant le Roi marocain est une comparaison qui soulage Mohamed VI. Mais les Guinéens eux sont restés les yeux hagards ; déçus de cette sortie du président Condé. Cette comparaison qu’il a faite ne fait que ressortir les lacunes de sa politique agricole. Depuis combien d’années Alpha Condé parle d’autosuffisance alimentaire ? Ce slogan creux qu’il a tenté de soûler les Guinéens qui l’ont cru.

A l’épreuve du pouvoir, les lignes n’ont vraiment pas bougé. Le gouvernement avait misé –avec beaucoup d’amateurisme- sur l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, « dans un délai de trois ans. » Ce, depuis 2015. Lors de sa toute première déclaration de la politique générale du gouvernement, le Premier ministre en a rappelé les péripéties. Le même leurre. A ce jour, on importe encore et toujours du riz. C’est du moins l’aveu d’impuissance affiché un 1er mai par Alpha Condé lui-même : « Nous avons trois régions qui peuvent rendre la Guinée autosuffisante sur le plan alimentaire. Pourquoi nous importons 300 000 tonnes de riz par an ? »

A lui de répondre à la question parce que c’est lui qui a promis monts et merveilles aux Guinées. Mais il préfère accuser et remonter dans l’histoire des colons. Comme toujours d’ailleurs : « Les cadres guinéens auraient dû savoir que le gouverneur Rolland Pré avait fait un plan de développement, qui aurait permis à la Guinée d’aller très loin. Lorsqu’il a constaté que la France allait perdre la guerre d’Indochine, il avait décidé de faire de la Guinée le grenier de l’Union française. Le colonisateur français avait fait toutes les études pour le barrage de Konkouré. Tous les plans étaient prêts, y compris les aménagements agricoles. Mais les conditions dans lesquelles nous avons pris l’Indépendance ont amené le gouvernement français à avoir une attitude totalement contraire à toute forme d’humanité. Ils ont emporté les plans. »

En s’apprêtant à recevoir les Marocains, Alpha Condé entend davantage tirer profit. Mais, faudrait-il d’abord faire la situation des accords signés auparavant entre Conakry et le royaume chérifien.

Jeanne FOFANA, Kababachir.com