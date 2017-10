Constitution du Cabinet du CFO : les regrets de Faya Milimono…

Tout comme ce nombreux autres leaders politiques, snobés dans la consultation, devant sous-tendre l’ameublement du Cabinet du CFO, le président du Bloc libéral a traduit tous ses regrets. Faya Milimono l’a fait savoir le mercredi matin, à Conakry. C’était au cours d’une émission radio de grande écoute.

Il a été certes consulté par le CFO, mais, il n’a pas encore donné la réponse du BL et souhaite accorder la primeur à Dalein Diallo. Seulement, Faya Milimono exprime son amertume et sa surprise. Pour lui, l’absence du PEDN de Lansana Kouyaté, les NFD de Mouctar Diallo et tous ceux qui ont mouillé le maillot aux premières heures de lutte pour l’instauration de la démocratie, du respect des droits de l’homme et de libertés fondamentales sous le régime d’Alpha Condé devraient être consultés. Et en cause : ils ont lutté avec conviction et loyauté auprès du président de l’UFDG, première force politique d’opposition.

Faya Milimono va jusqu’à inviter Dalein Diallo à tenir en compte la nuance entre l’opposition républicaine et chef de file de l’opposition. Après tout, on peut être opposant, sans appartenir aux républicains. Le BL fait ainsi le reproche au CFO. Pourtant, à en croire Fodé Oussou Fofana, tous les leaders politiques ont été consultés, certains ont même décliné. Faux, réplique les NFD regrettant ce jeu de manipulation de la vérité. Aux dernières nouvelles, on apprend qu’il y a encore des postes à pourvoir et certains présidents de partis pourraient bien faire leur entrée dans le Cabinet.

Jeanne Fofana, Kababachir.com