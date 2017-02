Le Conseil des Patriotes Guinéens (CPG) soutient le mouvement de grève des enseignants et appelle les Guinéens à en faire autant.

Depuis plusieurs semaines, le mouvement de protestation des enseignants se poursuit. Avec le mot d’ordre de grève lancé par l’inter centrale syndicale, la contestation s’est très rapidement étendue à tout le pays et la Guinée est aujourd’hui touchée dans son fondement.

Le Conseil des Patriotes Guinéens (CPG) tient à préciser que les enseignants grévistes et leurs élèves sont des Guinéens de plein droit et ne peuvent continuer à travailler dans des conditions déplorables en ayant pour tâche de former l’élite de demain. Pendant ce temps, une minorité fait main basse sur les richesses du pays.

Le CPG demande expressément au Président de la République de reconsidérer sa position et de privilégier les négociations dans les meilleurs délais afin de trouver un compromis avec les syndicats des enseignants grévistes pour permettre aux enfants de retrouver la sérénité nécessaire à leur formation.

Le Conseil des Patriotes Guinéens (CPG) condamne avec la dernière rigueur les tentatives d’intimidations et d’étouffement de la grève des enseignants.

Empêtré dans ses mensonges, enivré par sa présidence de l’Union Africaine et obnubilé par ses voyages aussi coûteux qu’inutiles, Monsieur Alpha Condé est à présent rattrapé par la Médiocratie qu’il a lui-même instaurée.

Dans l’unité, nous vaincrons !

Bruxelles, le 20 février 2017

Pour le Conseil des Patriotes Guinéens (CPG),

Le Président

KABA Bachir