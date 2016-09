Le Conseil des Patriotes Guinéens (CPG) passe à l’offensive en Hollande

Comme annoncé lors de la mise en place de son bureau exécutif à l’hôtel Sheraton de Bruxelles le 4 septembre 2016, une délégation du CPG conduite par son président, Monsieur Kaba Bachir, le Secrétaire aux relations internationales, Monsieur Sano Kerfalla et le chargé de la mobilisation Monsieur Mory Camara a rencontré ce samedi 10 septembre 2016 nos compatriotes à Rotterdam.

Cette rencontre s’inscrit dans l’ambition clairement affichée par le Bureau Exécutif d’implanter le Mouvement politique dans 15 pays retenus dans un premier temps. La Hollande n’est donc qu’une étape de la longue liste des déplacements prévus.

Après la présentation de la délégation, Monsieur Kaba a dans son exposé expliquer les motivations, les objectifs et la nécessaire implantation des démembrements. Le débat a tenu toutes ses promesses. Aucun sujet n’a été éludé et les équivoques levées de part et d’autre.

Différents projets ont été ciblés et des rencontres à initier pour venir en aide tant aux Guinéens vivant au Pays-Bas qu’en Guinée. Le Conseil des Patriotes Guinéens (CPG) tout en dénonçant les tares du régime entend apporter sa modeste contribution à l’édification de la Nation.

Ce débat de 3 heures et demie qui a été jugé très fructueux et intense par les participants s’est tenue au N° 35 Blazoenstraat à Rotterdam. C’est une assistance conquise que la délégation a quittée. La prochaine étape consistera à installer la Délégation nationale de Hollande.

La réunion s’est terminée par une séance de photos suivie de bénédictions pour le pays et le Mouvement.

Cellule de Communication du Conseil des Patriotes (CPG)