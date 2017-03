Conseil de paix et de sécurité: la Guinée rêve d’un siège à l’UA

Alpha Condé veut vraiment marquer son passage à l’Union africaine. Il pense de ce fait tout d’abord à la Guinée : trouver un siège au Conseil de paix et de sécurité, cet organe de l’Union africaine chargé de faire exécuter les décisions de l’Union. Il est basé sur le modèle du Conseil de sécurité des Nations-Unies.

Ces membres sont élus par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, de manière à refléter l’équilibre régional en Afrique, « ainsi que d’autres critères, dont la capacité à contribuer militairement et financièrement à l’Union, la volonté politique de le faire, et l’efficacité de la présence diplomatique à Addis-Abeba. » Le Conseil de paix et de sécurité est composé de 15 membres, dont cinq (5) sont élus pour un mandat de trois ans, et dix (10) pour un mandat de deux (2) ans. Les pays sont immédiatement rééligibles à la fin de leur mandat.

C’est dans ce gotha que le président Condé veut trouver à la Guinée une place. Ce rêve nourrit est curieusement partagé avec le principal opposant Dalein Diallo. C’était à la faveur d’une invitation faite par le Chef de l’Etat lui-même. Un tête-à-tête qui a permis à Dalein Diallo de jauger ‘’les performances’’ de son challenger. Alpha Condé a fait à Dalein « le compte rendu de la tenue de la réunion sur l’électricité à Conakry, de la répartition des tâches qui a été faite actuellement entre certains chef d’Etat et surtout de sa volonté à œuvrer pour que la Guinée obtienne un siège permanent au conseil de sécurité (UA, NDLR). »

Cette rencontre entre les deux hommes dissipera-t-elle la crise qui couve, notamment au niveau du respect des accords et autres obligations ? Plus personne ne le sait. Dalein appelle quand même ses militants à « rester mobilisés » pour d’éventuelles manifestations de rue. Un siège ou pas, Conakry est sur une poudrière.

Jeanne Fofana, Kababachir.com