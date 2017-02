CONGRES FEGUIFOOT : deux candidatures retenues

Jadis complices, Antonia Souaré et Salifou Camara Super V sont désormais concurrents pour briguer le poste de président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot). Le congrès étant prévu le 28 février prochain, le Comité de normalisation (CONOR) a rendu la liste des aspirants retenus. Au total, 40 candidats s’étaient manifestés pour occuper les 15 postes en jeu. Trois ayant été recalés pour diverses « anomalies », 37 dossiers sont finalement retenus. Au nombre desquels les frères ennemis, Antonio Souaré et Super V.

En effet, le second impute au premier d’avoir tiré les ficelles de la crise qui avait conduit à sa destitution en juillet 2016 et qui avait nécessité la médiation des instances de la Fifa et de la CAF. Soupçons qu’il pense d’autant plus fondés que le président d’honneur du Horoya AC et par ailleurs président du comité de pilotage du COCAN 2023, passe pour le favori. Même si des observateurs de la planète foot en Guinée rétorquent que Super V ne récolte que ce qu’il a semé, dans la mesure où à la faveur de la dernière crise, il avait fait montre d’une certaine arrogance vis-à-vis de certains de ses collèges de la Fédération et d’une opacité notoire dans la gestion de l’institution. Ainsi donc, pour beaucoup, la candidature de Salifou Camara n’a aucune chance de triompher.

Verdict, le 28 février 2017.