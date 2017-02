Congrès électif de la Feguifoot : Ouverture des travaux…

Le Congrès électif de la Fédération Guinéenne de football a ouvert ses travaux ce mardi 28 février dans un complexe hôtelier de la place.

Plusieurs personnalités du football guinéen et des représentants de la CAF et de la FIFA sont déjà arrivés sur places, parmi lesquelles figurent Antonio Souaré, candidat favori à la présidence de l’instance dirigeante du football guinéen et Salifou Camara Super V, ancien président de la Féguifoot, qui veut reconquérir le poste.

Conscient de l’enjeu de cette élection, Salifou Camara Super V et Bouba Sampil, le patron de l’AS Kaloum, qui veulent mener un front commun pour contre carrer Antonio Souaré et Cie, ont déjà quitté la salle, après la cérémonie d’ouverture. Il reste à voir s’ils reviendront au moment du vote proprement dit.

Mais l’enjeu de cette élection, c’est aussi face-à-face Amadou Diaby et Djibril Diarra « Becken », qui veulent tous briguer la vice-présidence de cette institution.

A suivre….

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com