Condé s’exprime sur le 3è mandat : la même litanie évasive

L’occasion n’est toujours pas opportune pour Alpha Condé pour se prononcer ouvertement sur sa réelle volonté de modifier la Constitution dont le projet est, selon Doussou Condé, sur la table du locataire de Sékhoutouréya.

Alpha Condé garde la même litanie évasive. « Nous sommes en octobre 2017. J’en suis à la deuxième année de mon second quinquennat. La seule chose qui m’importe, c’est de tenir les engagements que j’ai pris devant le peuple de Guinée lors de ma réélection. Si certains veulent discuter à l’infini du sexe des anges, c’est leur problème », lâche-t-il dans la presse internationale. Et comme à son habitude, il se camoufle derrière les Occidentaux et accuse avec beaucoup plus de nationalisme béat et rigide : « C’est un débat qu’on veut nous imposer et qu’on ne nous imposera pas, surtout pas de l’extérieur. Ce ne sont ni les médias étrangers, ni les ONG, ni les chancelleries qui font l’opinion africaine. Encore moins l’opinion guinéenne. »

La seule différence, ici, il ne s’énerve pas et ne qualifie pas le journaliste d’impoli. Sinon, habituellement, le vieux loup est allergique à la question de 3è mandat.

Jeanne Fofana, Kababachir.com