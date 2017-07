Condé à l’assaut contre « les gueulards et opportunistes »

Qui sont ces « corrompus, gueulards et opportunistes » qu’a dénoncé Alpha Condé samedi dernier au siège du RPG? Pour notre part, on les connait parfaitement bien.

Ce sont eux qui infestent la galaxie présidentielle. Ce sont eux qui composent l’essentiel du gouvernement. Ce sont eux qui meublent fondamentalement la Présidence de la République. Ce sont eux enfin qui siègent au Parlement et au niveau de la haute sphère de l’administration publique. Alpha Condé les connait plus que qui quiconque parce que c’est lui qui les nomme.

Et le préalable est connu : il suffit de s’attaquer aux opposants, chanter les louanges, organiser des tournois de gala, encenser les uns et les autres à travers les médias d’Etat et/ou privés. C’est le mode opératoire qu’a emprunté Moustapha Naité, actuellement ministre. Même chemin pour Tidiane Traoré, conseiller ; K au carré, Pré-universitaire, Thierno Ousmane Diallo, Tourisme ; Kassory Fofana ; Bantama, animateur ; Makanera ; Laye Jr Condé ; l’ex ministre des TP ; etc. La liste est bien longue, très longue. Alpha Condé les dénonce, alors que c’est lui-même qui les promeut à des postes de responsabilité au grand détriment des hommes et femmes tapis dans l’ombre estimant que leur temps va venir, loin de la démagogie et de la corruption.

Quand Alpha Condé dénonce des « corrompus, gueulards et opportunistes » qui montent avec lui et qui descendent avec lui, des observateurs rient sous cape à défaut de crier à l’autre démagogie d’Alpha Condé. Il connait tout le monde contrairement à ce qu’il laisse comprendre. Il a vu les cadres en carton à l’œuvre. Mais, son amateurisme aidant, il se camoufle derrière sa prétendue ignorance de la Guinée pour justifier son échec patent, bâti sur la corruption dont lui-même est cité dans des actions douteuses. Des démagogues peuvent bien en cacher un autre. Plus haut perché ! Voilà la réalité !

Jeanne Fofana, Kababachir.com