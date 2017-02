Conakry : Nouvelle journée des violences sur l’axe Hamdallaye-Bambéto-Cosa

La route Le Prince, reste impraticable aujourd’hui. Et ce, malgré l’annonce lundi de la suspension de la grève des enseignants, suite à un accord obtenu entre syndicat et gouvernement, le mouvement de protestation a repris de plus belle ce mardi sur l’axe Hamdallaye-Bambéto-Cosa, sur la T8 et au quartier Carrière, où des tirs ont été entendus dans la matinée.

Des jeunes ont très tôt érigé des barricades sur la route, brûler des pneus empêchant toute circulation sur le long de l’axe Hamdallaye-Bambéto-Cosa, où les forces de l’ordre déployées sur les lieux, commettent en ce moment des exactions, avec des pillages des magasins à Cosa, rapportent à Kababachir.com un témoin.

Pendant qu’il y a de l’accalmie ce mardi sur l’autoroute Fidèle Castro et l’axe Lambanji-Kaporo-Dixinn-Kaloum, sur la route Le Prince, ce n’est pas le cas. Des jeunes manifestants et des agents de sécurité s’affrontent ouvertement à l’aide de gaz lacrymogène contre jet de pierres. Pas de circulation sur cet axe routier, boutiques et magasins restent fermés.

Mariam Diallo, www.kababachir.com