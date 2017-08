Conakry: L’ONG Solthis-Guinée pour la promotion des droits humains et la lutte contre le VIH/SIDA en Guinée

L’ONG baptisée : «Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé (Solthis-Guinée)’’ a organisé mardi, 29 Août 2017 à Conakry, un atelier de plaidoyer sur les droits de l’Homme à l’intention des journalistes de la Région administrative (RA).

Pendant trois (03) heures, les participants à la 5ème session, ont abordé des thématiques liées aux droits et devoirs du citoyen guinéen, aux enjeux à relever en matière de lutte contre le virus Immunodéficience Humaine (VIH), au Syndrome Immunodéficience Acquise (SIDA) et à la protection des droits humains en Guinée.

Dans son exposé, le facilitateur à Solthis-Guinée, Alexis Adimi a insisté sur le professionnalisme, la neutralité et la responsabilité sociale des journalistes pour soutient-il, réussir la bataille contre l’incivisme, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-SIDA au galop dans le pays.

Il a, par ailleurs, invité les médias à plus de neutralité, de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information. Une manière de contribuer à la stabilité du pays, au renforcement de la paix et l’unité nationale.

Prenant la parole, Madeleine Koïvogui de la même institution, a déclaré :

«Les grandes disparités selon les régions administratives se présentent comme suit : «Conakry (2,7%), Kindia (1%), lieu résidence (2,7%), en milieu urbain versus (1,2%) en milieu rural, miniers (5,9%), routiers (5,4%), pêcheurs (5,3%), hommes en uniforme (5,6%) ».

Ainsi, dira l’oratrice, ‘’le taux de prévalence très élevé chez les populations clés est de 16,7% chez les PS (professionnels de sexe) et 56% chez les homosexuels (HSH).

D’où, l’implication des médias qui, dit-on, doit sensibiliser et encourager les populations à connaître leurs statuts sérologiques sans aucune pression afin de réduire les risques de contamination.

Œuvrant pour la promotion du port des préservatifs, les causeries éducatives, Solthis-Guinée pour la prévention du VIH/SIDA.

Mamadouba Camara, correspondant Kababachir.com à Boké