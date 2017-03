Conakry: Un jeune d’une trentaine d’années pris en flagrant délit de vol d’enfant

Un jeune a été pris en flagrant délit de vol d’enfant hier soir à Lambanyi, dans la commune de Ratoma. Il a enlevé et séquestré une fillette de moins de trois ans dans une toilette pendant plus de deux heures. Le présumé ravisseur a failli être lynché par une foule en colère.

C’est aux environs de 15 heures et demi que l’absence de la fillette a été constatée. L’alerte ayant suivi, parents et voisins se sont mis à sa recherche. Alors qu’elle était séquestrée dans la toilette tout près.

« De retour de l’école, ma fille est allée aux toilettes. Elle m’a dit qu’elle entend une voix à l’intérieur. Je suis allée tirer la porte, le M. aussi a tiré. J’ai demandé qui est dedans? Aucune réponse. J’ai cru que l’intéressé se gêne de sortir. Lors que la porte a été ouverte de force, on a trouvé la fille couchée » explique Fatou CAMARA, une voisine.

« J’étais à la prière, témoigne Ibrhaima BARRY le père de la fillette, j’ai vu un appel en absence et rappelé. Ainsi j’ai été informé de la disparition de ma fille. Nous avons informé le chef du secteur et fait une annonce à Bonheur FM. A mon retour, j’ai trouvé qu’elle a été retrouvée dans les toilettes de nos voisins. On m’a fait savoir qu’elle était séquestrée par un jeune qui n’est pas du quartier ».

Visiblement scandalisé, BARRY demande aux autorités de sérieusement s’occuper du présumé ravisseur: « Qu’un homme d’une trentaine d’années ou plus retiennent un bébé de deux ans 9 mois dans une toilette d’environ un mètre carré durant 2 heures, on ne doit pas badiner avec lui. Les autorités doivent prendre des mesures contre ce genre d’individus ».

Le présumé ravisseur a finalement été mis à la disposition de la gendarmerie, échappant in extremis à la vindicte populaire.

Oumar Rafiou DIALLO, Kababachir.com