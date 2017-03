Compression effectif à NTN Areeba : 45 agents visés !

Ce doit être la trouille dans les rangs de la société sud-africaine des télécommunications établie en Guinée. En effet, 45 travailleurs de NTN Areeba seront remerciés dans les prochains jours. C’est une information donnée par un agent de ladite société, jeudi soir. Vivement préoccupé, cet agent d’une quarantaine d’années a mobilisé toute sa famille pour donner la mauvaise nouvelle.

Cette famille et bien d’autres restent sur le qui-vive sans jamais souhaiter faire partie du lot des 45 partants, même avec d’hypothétiques mesures d’accompagnement. Le coût de la vie étant ce qu’elle est en Guinée tout le monde est traumatisé. Il y a quelques mois, les travailleurs étaient en grève pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. Ce, après avoir libéré plus d’une dizaine de chauffeurs. Plus récemment, NTN augmente légèrement les salaires. Pour un petit calcul d’équilibrisme la société libère encore.

Déjà, des voix s’élèvent pour dénoncer un licenciement abusif mais surtout une léthargie des structures syndicales auxquelles est affilié le syndicat de NTN. L’un ou l’autre cas, la peur grandit parmi les visés non encore identifiés.

Nous y reviendrons

Jeanne Fofana, Kababachir.com