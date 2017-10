Compo du Cabinet : le CFO n’a pas consulté les NFD (Mouctar Diallo)

Depuis la composition du Cabinet du chef de file de l’opposition, les langues se délient. Les rancœurs reviennent à la surface. Les amertumes s’expriment. Et les manipulations de la vérité font le reste. C’est ainsi que mardi matin, Fodé Oussou Fofana a tenté de convaincre de la bonne foi du chef de file de l’opposition. Selon lui, tous les leaders politiques de l’opposition républicaine ont été consultés par courrier.

Faux, réplique le président des Nouvelles forces démocratiques (NFD). Pour Mouctar Diallo, dont l’amertume s’exprimait aisément, Dalein Diallo n’a jamais consulté son parti. Or, si Fodé Oussou Fofana prend pour argument que c’est à cause du départ de Mouctar Diallo pour la Mecque que son parti n’a pas été consulté, le président des NFD trouve aberrant la logique du vice-président de l’UFDG. « Les NFD ne se résument pas à Mouctar Diallo. Et mieux, avant que je ne parte pour les Lieux Saints, les tractations avaient déjà commencé, mais jamais je n’ai été consulté. Je suis de retour depuis plus d’un mois… », se défend le président Mouctar Diallo. Ce jeu de pingpong politique en dit long sur les inimitiés qui existent entre l’UFDG et les NFD.

Des inimitiés qui remontent, on se rappelle depuis que Dalein a invité ses alliés dont Mouctar Diallo a aller seuls aux élections. Les distances se sont accentuées lorsque ce même Mouctar Diallo, député sous la bannière du parti de Dalein s’est déclaré candidat pour briguer la Commune de Ratoma, traditionnellement supposée être le bastion de l’UFDG. Le comble aura été la création du FAD avec Sylla, Telliano, etc. Mouctar Diallo ne devrait pas être surpris, à priori du choix de Dalein. Même si, celui-ci, pour des besoins d’union et d’unité aurait pu tendre la main à son jeune frère. Mais la politique, c’est avant tout, un jeu d’intérêts. Autant assumer…

Jeanne Fofana, Kababachir.com